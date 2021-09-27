Нью-Йорк, США, , 08:48 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 24 сентября встречу с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом, с которым обсудил пути расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Известно, что стороны договорились расширить сотрудничество в сфере здравоохранения.

Чон Ый Ён подчеркнул необходимость скорейшего возобновления переговоров по соглашению о свободной торговле, а также пересмотру соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности. Он также поблагодарил правительство Мексики за поддержку усилий Сеула в вопросе денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове.

В свою очередь, Марсело Эбрард выразил надежду на расширение присутствия южнокорейских компаний на мексиканском рынке.