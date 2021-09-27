Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 24 сентября встречу с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом, с которым обсудил пути расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Известно, что стороны договорились расширить сотрудничество в сфере здравоохранения.

Чон Ый Ён подчеркнул необходимость скорейшего возобновления переговоров по соглашению о свободной торговле, а также пересмотру соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности. Он также поблагодарил правительство Мексики за поддержку усилий Сеула в вопросе денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове.

В свою очередь, Марсело Эбрард выразил надежду на расширение присутствия южнокорейских компаний на мексиканском рынке.