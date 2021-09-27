Неаполь, Италия, 27 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. «Наполи» одержал победу над «Кальяри» в матче шестого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) RonnyK Эмблема футбольного клуба «Наполи»

В составе «Наполи» голы забили нападающие Виктор Осимхен на 11-й минуте и Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти на 57-й.

На сегодняшний день «Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии, на счету команды 18 очков. «Кальяри» идёт на 19-м месте с двумя очками.

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