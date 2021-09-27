Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» уступил в матче третьего тура предварительного этапа Лиги чемпионов. Счёт встречи с «Ференцварошем» (Венгрия) — 19:20 в пользу гостей площадки.

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«Мы неплохо начали со счёта 6:3, но потом начались проблемы. Нам было тяжело забивать. <…> Я доволен тем, как мы сыграли последние 20 минут: заняли более низкую позицию, и наш соперник не мог забрасывать мячи. <…> Мне нравятся такие игры, когда обе команды действуют через защиту, «Ференцварош» очень хорошо оборонялся. Счёт мог бы быть 20:20, считаю, что в последнем эпизоде нужно было назначить пенальти. Я очень разочарован», — отметил главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Ростов-Дон» одержал победу над французским «Брестом» со счётом 26:24 и на выезде в Румынии обыграл «Бухарест» со счётом 27:30.