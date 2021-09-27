Ульяновск, 27 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. На подготовку Ульяновской области к отопительному сезону направлено более 1 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По данным регионального министерства экономики, в рамках подготовки к зиме построены две новые газовые котельные в городе Инзе, квартальная котельная в рабочем посёлке Чердаклы, газовая котельная для дворца культуры села Большая Кандала Старомайнского района. Будет построена котельная для Карсунской районной больницы.

В рамках новой модели теплоснабжения в Ульяновске объем на подготовку к отопительному сезону 750 млн рублей, в том числе заменили 14 км тепловых сетей, построили три блочно-модульные котельные.

Ростехнадзор в настоящее время проводит повторные проверки по вопросу устранения выявленных нарушений. Три теплоснабжающие организации уже устранили нарушения.

Напомним, что в 2020 году на подготовку к отопительному сезону потрачено 950 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально планировалось начать отопительный сезон 27 сентября, но из-за резкого похолодания тепло начало подавать на основании заявок 17 с сентября.