Богота, , 08:46 — REGNUM Венесуэльский беспилотник нарушил воздушное пространство Колумбии. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

Беспилотник ООО «Группа Кронштадт»

Уточняется, что летательный аппарат, обладающий возможностями военной разведки, несанкционированно залетел на 1,2 км вглубь страны и пролетел над территорией в муниципалитете Араукита. Инцидент произошёл в субботу, 25 сентября.

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«25 сентября было зарегистрировано несанкционированное вторжение венесуэльского беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» российского производства. Он находился к югу от русла реки Араука, которая служит границей между двумя странами», — цитирует Ñanduti текст сообщения МИД Колумбии.

Местные власти восприняли этот инцидент как «новую провокацию со стороны президента Венесуэлы».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе МИД Венесуэлы заявил о том, что беспилотный летательный аппарат, принадлежащий военно-воздушным силам Колумбии, вторгся в воздушное пространство страны. Беспилотник был обнаружен над территорией муниципалитета Хесус Мария Семпрум (штат Сулия). В ведомстве отмечают, что случившееся несет явную угрозу безопасности Венесуэлы и является провокацией.