Богота, 27 сентября 2021, 08:46 — REGNUM Венесуэльский беспилотник нарушил воздушное пространство Колумбии. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.
Уточняется, что летательный аппарат, обладающий возможностями военной разведки, несанкционированно залетел на 1,2 км вглубь страны и пролетел над территорией в муниципалитете Араукита. Инцидент произошёл в субботу, 25 сентября.
Также по теме: Венесуэла обвинила Колумбию в нарушении своих воздушных границ
«25 сентября было зарегистрировано несанкционированное вторжение венесуэльского беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» российского производства. Он находился к югу от русла реки Араука, которая служит границей между двумя странами», — цитирует Ñanduti текст сообщения МИД Колумбии.
Местные власти восприняли этот инцидент как «новую провокацию со стороны президента Венесуэлы».
Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе МИД Венесуэлы заявил о том, что беспилотный летательный аппарат, принадлежащий военно-воздушным силам Колумбии, вторгся в воздушное пространство страны. Беспилотник был обнаружен над территорией муниципалитета Хесус Мария Семпрум (штат Сулия). В ведомстве отмечают, что случившееся несет явную угрозу безопасности Венесуэлы и является провокацией.