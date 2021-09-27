Москва, 27 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Москве на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» зарегистрировались более 2 тысяч человек из 68 регионов России и более 10 стран, включая Германию, Италию, Чехию, Турцию и др., сообщается на портале мэра столицы.

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Участники конкурса — IT-специалисты — выбирают задачи, связанные с искусственным интеллектом (ИИ) в сфере культуры, экологии, спорта, ЖКХ и других отраслях.

Зарегистрироваться на конкурс на соискание премий мэра Москвы. Призовой фонд составляет 10 млн рублей. Победителями станут 10 команд, предложивших лучшие цифровые решения для города.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры цифровой трансформации» проводится в третий раз. Прием заявок начался 27 августа и продлится до 22 октября.

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