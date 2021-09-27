Ташкент, , 08:45 — REGNUM Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в очередном заседании министров иностранных дел стран — участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета). Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что заседание состоится 27−28 сентября в городе Стамбуле

«В ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане», — говорится в сообщении.