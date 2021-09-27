В Якутии провели эвенкийский традиционный обряд от COVID-19
Якутск, 27 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Пожилые женщины из села Хатыстыр Алданского района Якутии провели обряд, цель которого — защита от болезней, в первую очередь — от коронавируса. Ритуал решили осуществить после того, как беременная жительница села умерла от COVID-19, написало ИА Sakhaday.
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На дороге к селу Хатыстыр женщины выложили солью большие кресты. Жители назвали этот обряд традиционным эвенкийским.
По его словам, за месяц от коронавируса умерли три жителя села, в том числе беременная женщина — талантливый косторез Анна Макарова.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии сложная обстановка по коронавирусу увеличила нагрузку на систему здравоохранения и привела к необходимости увеличить число мест в ковидных госпиталях. За сутки 26 сентября инфекцией заразился 191 человек.