Якутск, 27 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Пожилые женщины из села Хатыстыр Алданского района Якутии провели обряд, цель которого — защита от болезней, в первую очередь — от коронавируса. Ритуал решили осуществить после того, как беременная жительница села умерла от COVID-19, написало ИА Sakhaday.

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На дороге к селу Хатыстыр женщины выложили солью большие кресты. Жители назвали этот обряд традиционным эвенкийским.

«Это наши бабушки из клуба решили провести обряд защиты от болезней, в первую очередь, конечно, от коронавируса. Он направлен на то, чтобы коронавирус обошел наш наслег стороной. Я не препятствую этой инициативе», — рассказал глава администрации Хатыстыра Джулустан Сидоров.

По его словам, за месяц от коронавируса умерли три жителя села, в том числе беременная женщина — талантливый косторез Анна Макарова.

«Весной прошлого года, когда в Якутию пришел коронавирус, мы провели обряд дважды. И случилось чудо, вирус обошел нас стороной. Когда все болели, в поселке не было ни одного коронавирусного больного. Даже лето мы продержались, несмотря на приехавших на каникулы студентов», — уверена в силе обряда жительница Хатыстыра Лариса Енохова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии сложная обстановка по коронавирусу увеличила нагрузку на систему здравоохранения и привела к необходимости увеличить число мест в ковидных госпиталях. За сутки 26 сентября инфекцией заразился 191 человек.