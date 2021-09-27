Барнаул, 27 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 27 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5358 человек, причём 66 из них добавили в сводку за минувшие выходные дни (25−26 сентября 2021 года).

Minzdrav.orb.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Тяжелобольных насчитывается 514 (-4 за выходные), из них 215 подключены к аппаратам ИВЛ (+6 за выходные). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 240 человек, +105 за выходные) и ОРВИ (50 995 человек, +624 за выходные).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 622 детей (+93 за выходные). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (76 919 человек, +746 за выходные) новый вирус победили 59 195 человек (+250 за выходные).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 2397 (-4675 за выходные).

Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё 25 пациентов с коронавирусом