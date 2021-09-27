Тайбэй, , 08:41 — REGNUM Через Тайваньский пролив, отделяющий материковый Китай от острова Тайвань, прошел корабль ВМС Великобритании. Об этом 27 сентября сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Тайвань

Уточняется, что через указанный пролив прошел фрегат HMS Richmond. При этом агентство ссылается на сообщение командования корабля в соцсети Twitter и уточняет, что британский фрегат направляется к побережью Вьетнама для того, чтобы взаимодействовать с вьетнамскими ВМС.

Отметим, проход военных кораблей других стран через Тайваньский пролив без получения предварительного согласия на это властей Китая вызывает недовольство и официальные протесты со стороны Пекина.