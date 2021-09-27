София, 27 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Власти Болгарии должны рассмотреть вопрос о временном ограничении экспорта электроэнергии в связи с тяжелым экономическим положением в энергетической отрасли. Об этом 26 сентября в ходе общественных дебатов заявила лидер гражданской платформы «Вставай, Болгария!» (ВБ) Мая Манолова, передает Болгарское радио.

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Согласно официальной информации, «ВБ» уже передала соответствующую петицию временному правительство страны, и соответствующий вопрос может быть положительной решен на ближайшем заседании кабмина.

«Именно подобные меры позволят направить ресурсы болгарской атомной станции «Козлодуй» «исключительно на нужды населения и предприятий Болгарии», — отметила, в частности, М. Манолова. По ее словам, таким образом, власти смогут реализовать программу выделения компенсации потребителям за высокие цены на электричество, отопление и горячую воду.

Напомним, только за последний год стоимость электроэнергии в Болгарии выросла втрое. Из-за резкого скачка цен на энергоносители в Софии были отменены десятки маршрутов электротранспорта, а в ряде регионов страны начались веерные отключения электричества. В данный момент РБ экспортирует продукцию АЭС «Козлодуй» в несколько соседний стран, включая Северную Македонию, Румынию и Грецию.