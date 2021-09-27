Красноярск, 27 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В осеннем общегородском субботнике в Красноярске приняли участие более 31 тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в мэрии города.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Субботник

Мероприятие прошло во всех районах Красноярска. На уборку города 25 сентября вышли волонтёры, трудовые коллективы, семьи и другие.

Особое внимание уделили берегам рек. Добровольцы приводили в порядок участки на острове Молокова, острове Отдыха, на набережных Енисея, возле малых озёр внутри микрорайонов.

Из города в день субботника вывезли 3789 кубометров мусора. Мешки вывозили 80 спецмашин. Собранный мусор продолжат вывозить в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе с 24 сентября по 16 октября пройдёт месячник по благоустройству.

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