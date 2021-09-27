Париж, 27 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Во Франции создадут «центр совершенства» национальной гастрономии, целью которого станет повышение квалификации местных поваров и продвижение национальной кухни в мире. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в преддверии «обеда поваров».

Кулинария на дому

«Центр по обучению и повышению квалификации для всех кулинарных профессий должен позволить приблизиться к совершенству, проводить подготовку к крупным соревнованиям и готовить людей побеждать от имени и под цветами флага Франции», — цитирует его AFP.

По словам французского лидера, такое учреждение может быть создано в Лионе — в городе, который считается мировой столице гастрономии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры и спорта Греции Лина Мендони открыла выставку «При свете Аполлона: Лувр в Дельфах» в Археологическом музее Дельф в присутствии Почетного президента-директора Лувра Жан-Люка Мартинеса.

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