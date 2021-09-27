Кемерово, 27 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1284 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 8911 человек», — уточнил оперштаб.

Всего в регионе выявлено 56 385 случаев заражения коронавирусом, 53 821 человек выздоровел, 1280 пациентов скончались.