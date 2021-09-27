Кызыл, 27 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Жители столицы Тувы Кызыла жалуются на холод в квартирах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

ИА REGNUM Батарея

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В связи с этим мэр Кызыла Карим Сагаан-оол потребовал срочно регулировать вопрос теплоснабжения в городе. Недобросовестным руководителям управляющих компаний пригрозили наказанием.

В администрации призвали жителей квартир, в которые ещё не дали тепло, затребовать у управляющей компании акт проверки. Если сотрудники УК не приезжают, горожанам необходимо написать обращение в прокуратуру, Роспотребнадзор и жилищную инспекцию.

«Если жителям УК всё-таки составили акт, то они с этим актом должны обратиться в Кызылскую ТЭЦ за перерасчётом за не качественное теплоснабжение», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, утром в столице региона выпал снег. По данным синоптиков, по ночам в городе столбик термометра опускается ниже ноля.