Уфа, 27 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Завод по производству оборудования для оборонного комплекса и атомной промышленности намерены построить в Башкирии. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

RIA Novosti archive / Vadim Zhernov Атомный ледокол

Сообщатся, что в первую очередь инвестор намерен открыть завод по производству специализированного инструмента на основе керамической связки и алмаз-карбидокремниевого композита «ИКРАМ», который сочетает в себе свойства износостойких и максимально твердых материалов. Также планируется создать завод по производству изделий из технической керамики. На реализацию данного этапа проекта планируется направить около 241 млн рублей.

«Под проект инвестору корпорацией развития было предложено несколько площадок. Остановились на том, что более остальных подходит индустриальный парк «Уфимский». Для резидента там есть возможность начать работу в производственном корпусе и параллельно возводить отдельно стоящее здание», — приводит пресс-служба слова гендиректор корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

На втором этапе предприятие намерено увеличить производство до более масштабного: есть возможность производить продукцию для атомной промышленности и оборонного комплекса (защитный материал для ядерных реакторов и контейнеров, в которых перевозят ядерные отходы).

Отмечается, что эти технологии производства не имеют аналогов в мире и являются интеллектуальной собственностью авторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии включены 272 инвестиционных проекта.