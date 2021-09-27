Ульяновск, 27 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Ульяновске состоялось захоронение останков красноармейца Виктора Ивановича Храмова, чьи останки были обнаружены в рамках расследования уголовного дела о геноциде народов СССР под Псковом, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Ulyanovsk.sledcom.ru В Ульяновске предали земле останки красноармейца Виктора Ивановича Храмова

Останки красноармейца захоронили на Северном кладбище Ульяновска. Уроженца села Новый Урень Ульяновского района Виктора Ивановича Храмова похоронили рядом с его супругой, которая ждала его всю свою жизнь.

В ведомстве отмечают, что останки были обнаружены в июне 2020 года на территории деревни Моглино под Псковом в рамках расследования уголовного дела о геноциде народов Советского Союза. Из массового захоронения граждан и военнопленных, содержавшихся в концлагере, извлечено почти 200 останков. Среди них обнаружили медальон на имя Виктора Храмова 1912 года рождения, мобилизованного из Ульяновска.

Была проведена судебная молекулярно-генетическая экспертиза, которая подтвердила, что останки принадлежат бойцу из Ульяновска.

Известно, что Виктора Храмова призвали на фронт в 1941 году, в том же году в ноябре он участвовал в ожесточённых боях под Псковом, после чего пропал без вести. Все эти годы родственники не знали, что с ним произошло и где находятся его останки.

Родственники красноармейца подчеркнули важность сохранения памяти о тех, кто сражался за мир, «для каждой российской семьи это очень важно — знать и помнить»:

«Это придаёт силы, уверенность в завтрашнем дне. А помнить тех, кто похоронен в священной русской земле, — наш долг».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Псковский областной суд признал геноцидом преступления фашистов и их пособников на территории Псковской области во время Великой Отечественной войны. Решение было принято по инициативе псковской прокуратуры, которая предложили предложившей официально установить факт, имеющий юридическое значение.