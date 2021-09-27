Джакарта, 27 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Представители министерства образования стран Юго-Восточной Азии собрались, чтобы обсудить программу продвижения языкового образования в регионе, сообщает Republika.

Страны АСЕАН

Образовательная политика необходима для удовлетворения практических потребностей государственного строительства и глобализации.

Во время встречи представители стран назвали концепцию «идеального» гражданина АСЕАН, который определяется как человек, который может говорить на одном или нескольких официальных языках в странах АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Токио в сотрудничестве с министерством туризма и креативной экономики и индонезийской игровой ассоциацией (AGI) провело мероприятие «Анализ рынка и введение в цифровую индустрию Японии».