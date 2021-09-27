Рим, 27 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. «Лацио» одержал победу над «Ромой» в римском дерби в шестом туре итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:2.

ФК «Лацио»

В составе «Лацио» голы забили Сергей Милинкович-Савич на 10-й минуте, Педро (19) и Фелипе Андерсон (63). У «Ромы» отличились Рожер Ибаньес (41) и Жордан Верету (69).

На сегодняшний день «Лацио» занимает шестое место в чемпионате Италии, на счету команды 11 очков. «Рома» идёт на четвёртом месте с 12 очками.