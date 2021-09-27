Нью-Дели, 27 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Индийские фермеры, которые проводят акции протеста против новых законов о сельском хозяйстве страны, объявили 27 сентября о блокировке главных шоссе в нескольких регионах Индии и в первую очередь — в столичном округе Дели (в который входит Нью-Дели). Об этом 27 сентября сообщает телеканал NDTV.

Фермер. Индия

Отмечается, что акция «Бхарат бандх» («Запри Индию») была начата участниками протестных акций с рассветом и она закончится в 16:00 (13:30 мск).

При этом протесты организует объединение фермеров «Саньюкт кисан морчха» («Объединенный крестьянский фронт»), которое включает в себя 40 фермерских союзов, и участники протеста заявили, что они будут пропускать только автомобили экстренных служб.

Также указывается, что к фермерским протестам могут присоединится и другие объединения профсоюзов и добавляется, что в настоящее время фермерами уже перекрыто несколько ведущих в Нью-Дели шоссе.

Отметим, протесты фермеров против новых законов о сельском хозяйстве, которые они требуют отменить, проходят с ноября минувшего года и в них участвуют тысячи человек.