Кызыл, 27 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле, а также на территории ряда районов республики утром 27 сентября выпал снег. Снегом также завалило ведущий в город участок федеральный трассы, сообщает портал «Тувинская правда».

Tert.am Снег на дороге

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Местные жители делятся фотографиями заснеженных дорог в соцсетях. При этом комментаторы отмечают, что подобная картина в республике для конца сентября нормальная.

«Сейчас снег там будет выпадать каждые несколько дней. Автомобилистам, собирающимся ехать в указанном направлении стоит быть внимательнее и осторожнее, а также поменять летнюю резину на зимнюю», — отмечают журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозировали также на дорогах Тувы гололедицу. Температура ночью местами может опуститься до 11 градусов мороза.