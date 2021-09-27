Ижевск, 27 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 27 сентября прививку от коронавируса сделали 391 296 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса. Москва

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Второй компонент препарата получили 323 413 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни вакцинировались 1415 жителей республики. 675 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 41 508 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 737 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 сентября в республике провели 1 723 051 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 7578 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8227 исследований.

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