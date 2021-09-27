Флагстафф, США, 27 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Компания Nissan представила новую версию Frontier 2022 года, получившую приставку Nismo Off Road. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Nissan Nissan Frontier Nismo Off Road 2022 года

Новинка была представлена на выставке Overland Expo West, которая проходила с 24 по 26 сентября в Флагстаффе (штат Аризона, США).

Frontier получил расширенный набор опций, а также палатку, которая устанавливается на крыше модели. Для крепления палатки, которая была создана специалистами тюнинг-ателье Nismo, был установлен специальный стеллаж над кузовом.

Также новая версия Frontier отличается внедорожным обвесом, расширителями колесных арок, большими колесами, черной решеткой радиатора, дополнительными прожекторами на капоте, усиленными бамперами и выхлопной трубой из нержавеющей стали.

Frontier Nismo Off Road оснащается шестицилиндровым мотором объёмом 3,8 л мощностью 310 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрена девятиступенчатая автоматическая коробка передач Jatco. Модель имеет полный привод.

Ранее компания Nissan представила на авторынке России новую версию кроссоверов Qashqai и X-Trail под названием N-Design.

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