Первоуральск, Свердловская область, 27 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклада главы свердловского управления СКР Михаила Богинского о ходе расследования дела о нападении в Первоуральске на 12-летнюю девочку. Об этом сообщает Следственный комитет

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Оба нападавших сейчас задержаны. Один из подозреваемых оказался участковым уполномоченным полиции, а второй — рецидивистом. В ходе следствия выясняются условия и причины совершения преступления, а также то, каким образом полицейского взяли на работу в органы внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 25 сентября. Подозреваемых оперативно задержали. Им грозит до 20 лет колонии.