27 сентября 2021 | Время чтения 6 мин

В задачу Израиля входит недопущение невыгодной для себя корректировки внешнеполитического подхода Вашингтона в отношении Тегерана, особенно по части возможных уступок иранцам в переговорах по возобновлению ядерной сделки. Пока же президенту США Джо Байдену приходится лавировать между сторонниками и противниками нормализации отношений с Ираном.

Станислав Тарасов, , 09:04 — REGNUM Глава российского МИД Сергей Лавров общаясь с журналистами в Нью-Йорке, призвал американцев занять более активную позицию для возобновления зашедших в тупик переговоров об иранской ядерной программе. «Нынешняя администрация США является автором Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Тут сам Бог велел как-то поактивнее заниматься тоже решением всех вопросов, которые связаны с этим», — сказал Лавров, добавив, что «надеется на то, что переговоры в Вене между Ираном, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией будут возобновлены как можно скорее».

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В свою очередь, и новый глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал США «раз и навсегда пересмотреть свою деструктивную политику против Тегерана». По его словам, «Иран будет следить за действиями американских представителей и судить об отношениях со Штатами по шагам, которые предпринимает американский лидер Джо Байден». Он также отметил, что в последние месяцы Тегеран получает противоречащие друг другу заявления от американской администрации, в частности, в отношении СВПД, но ожидает, что Вашингтон «поддержит переговоры действиями, а не красивыми словами, а конструктивными действиями». Тем более что Тегеран уже достиг соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о параметрах мониторинга его инспекторами ядерных объектов, в ближайшее время генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Иран и проведет переговоры «на высоком уровне с правительством страны для укрепления сотрудничества в различных областях и обсуждения текущих вопросов, представляющих взаимный интерес».

Напомним, что в апреле в Вене начались переговоры по возвращению к соблюдению условий СВПД с участием американцев. Так, 2 апреля состоялась видеоконференция совместной комиссии по СВПД, а 6 и 9 апреля в Вене прошли встречи рабочих групп в очном формате. После этого президент США Джозеф Байден заявил о возможности возвращения Вашингтона к участию в соглашении, из которого страна вышла во время президентства Дональда Трампа. Но затем диалог с Тегераном зашел в тупик, а после того, как в Иране президентом был избран сторонник жесткой линии в отношениях с Западом, Ибрахим Раиси, ситуация оказалась вообще в подвешенном состоянии, хотя МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся через 2−3 месяца после формирования нового правительства. Отсюда складывается впечатление, что американцы и иранцы потеряли интерес к диалогу по СВПД.

Президент США Джо Байден The White House

Но Тегеран явно выигрывает время. С учетом вывода войск США и НАТО из Афганистана в Иране складывается убеждение в том, что Вашингтон в его отношении вряд ли будут использовать силовой сценарий. Что касается США, то там стали переосмысливать тактику действий в отношении Ирана, поскольку прежняя — давление по всем направлениям — по словам главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, дала «обратный результат». Выход из ситуации видится в использовании в отношении Тегерана «новых приемов дипломатического взаимодействия». Действительно, внешне Вашингтон вроде бы стал менять иранскую риторику, что связано с дискуссиями, развернувшимися внутри администрации Байдена в отношении Ирана. Но проблема усугубляется еще и тем обстоятельством, что выделять иранское направление в американской политике по Ближнему Востоку пока не удается. Госдеп пока только набирает команду специалистов, чьи знания будут играть важную роль в этом процессе. Однако, чтобы эти эксперты подготовили иранскую программу, необходимо определенное время. Не случайно Прайс стал говорить, что речь идет «не о срочности возобновления исполнения СВПД», что для выхода сторон на договоренности еще «не хватает доверия», и это, по его мнению, «вполне закономерно».

Но такой ход событий не устраивает Израиль, который опасается, что «проиграет Иран» американцам, а Байден рано или поздно вернется к диалогу с Тегераном, выйдя хотя бы на уровень, как говорит помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, «реально выполнимого и достижимого». На днях катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что между представителями США и Израиля состоялась первая тайная встреча с момента прихода к власти нового израильского правительства, на которой обсуждался «план Б» на случай провала переговоров по иранской ядерной сделки. В них, проведенных в формате видеоконференции, приняли участие Салливан и его израильский коллега Эяль Хулата, а также представители министерств обороны и иностранных дел обеих стран. Согласно сознательно допущенной «утечке» информации, в случае срыва переговоров Израиль предлагает «замедлить развитие иранской ядерной программы за счет бомбардировок ядерных объектов и диверсий на них при усилении экономического давления за счет формирования коалиции с рядом арабских стран».

После об этом открыто заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью The New York Times. По оценке многих экспертов, с одной стороны, таким образом Израиль толкает США к возобновлению диалога с Ираном «на прежних жестких условиях», с другой, фактически шантажирует Байдена развязыванием новой региональной войны. Именно войны, а не обычного регионального конфликта, поскольку совершить эффективные разовые диверсии против иранских ядерных объектов так, как это удавалось ранее в Ираке в 1981 году и в Сирии в 2007 году, сейчас в Иране не получится. Там всё гораздо сложнее: ядерные объекты расположены в разных уголках страны, а не в одной местности, некоторые из них находятся в труднодоступной местности, на глубине 80−90 м под скальными породами. К тому же секретные объекты в Иране находятся под прикрытием зенитно-ракетных комплексов. Да и создание под эгидой Израиля антииранской коалиции при участии «некоторых арабских стран» маловероятно. Потому что в условиях сокращения военного присутствия американцев в регионе эти страны сами пытаются переосмыслить отношения как с Вашингтоном, так и с Тегераном.

Бомбы. ВВС Израиля Iaf.org.il

Это, например, показал состоявшийся 27 августа в Багдаде саммит, посвященный региональным вопросам. Его посетили президент Египта Абдул Фатах аль-Сиси, король Иордании Абдалла II, президент Франции Эммануэль Макрон. Репутацию посредников между Западом и Ираном заработали Оман и Катар, которые уже продолжительное время поддерживают конструктивные отношения с Ираном. Но главное, что в новой региональной войне не заинтересована в первую очередь администрация Байдена. В Израиле, конечно, все это прекрасно понимают, как и то, что на Ближнем Востоке начинается новая «большая игра». Поэтому в его задачу входит недопущение невыгодной для себя корректировки внешнеполитического подхода США в отношении Ирана, особенно по части возможных ему уступок для возобновления переговоров по СВПД. Особенно в ситуации, когда Байдену приходится лавировать между сторонниками и противниками нормализации отношений с Тегераном.

Иран же настаивает на том, что вернуться к соблюдению СВПД он сможет только после отмены американских ограничительных мер, ведь Трамп вводил санкции не потому, что Тегеран нарушил условия ядерной сделки, а чтобы заставить республику взять на себя дополнительные обязательства, отказаться от разработки баллистических ракет и изменить свою региональную политику в регионе. Так что до открытого диалога между США и Ираном еще далеко, и вряд ли израильский «план Б» тут что-то изменит.