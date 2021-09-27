Богота, 27 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Заявление о нарушении воздушной границы государства венесуэльским беспилотником сделало МИД Колумбии. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По данным МИД Колумбии, несанкционированное вторжение в воздушное пространство произошло 25 сентября. Венесуэльский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10» российского производства залетел вглубь Колумбии на 1,2 км.

Беспилотник находился в окрестностях муниципалитета Араукита к югу от русла реки Араука, которая является естественной границей между двумя странами. МИД Колумбии ответственно заявило, что Богота не будет поддаваться на провокации и будет информировать международное сообщество о каждом подобном инциденте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нарушении воздушного пространства Колумбии венесуэльским беспилотником над территорией штата Сулия. В минобороны страны отметили, что случившееся несет явную угрозу безопасности Венесуэлы и является провокацией.