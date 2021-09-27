Ижевск, 27 сентября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 18 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 18 летальных случаев.

Mzdnr.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Скончались женщины в возрасте 68, 72, 79, 80, 81, 82, 83 и 86 лет, а также мужчины в возрасте 34, 37, 59, 62, 67, 84 и 87 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1960 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 сентября в регионе выявили 229 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 231 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 52 726 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8298 жителей.

Читайте также: В Удмуртии выявили ещё 229 случаев заражения коронавирусом