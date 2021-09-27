Берлин, , 08:23 — REGNUM В новый состав бундестага по итогам выборов, которые состоялись в Германии 26 сентября, прошли шесть партий. В парламенте нового созыва число депутатов будет составлять 735 человек вместо 709 в предыдущем созыве. Об этом сообщается на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии. Так, крупнейшую фракцию в бундестаге сформируют социал-демократы, которые, по предварительным данным, получили 25,7% голосов избирателей — 206 депутатов. По сравнению с прошлым созывом они получат на 53 мандата больше. Фракция ХДС/ХСС, которую поддержали 24,1%, что является худшим для них результатом в истории, будет состоять из 196 представителей, «Зелёных» — из 118, Свободных демократов в парламенте будет 92, представителей «Альтернативы для Германии» — 83.

Бундестаг. Германия

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«Левые» будут представлены 39 депутатами. Несмотря на то, что партия не преодолела пятипроцентный барьер, они получила три прямых мандата и за счёт норм избирательного законодательства у неё будет своя фракция, соответствующая 4,9% мест в бундестаге.

Поскольку ни одна из партий не получила абсолютного большинства, для формирования правительства им придется договариваться о создании коалиции. В новом составе бундестага парламентское большинство составляет 368 депутатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ЦИК, на прошедших выборах за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%. Это худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока. Партия «Зеленые» заручилась 14,8% голосов, Свободная демократическая партия набрала 11,5% и «Альтернатива для Германии» — 10,3%.