Бостон, США, 27 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Германии Александр Зверев одержали победу над американцем Райли Опелкой и Денисом Шаповаловым из Канады на Кубке Лейвера. Об этом сообщает корреспондент.

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В парном матче командного турнира, который проходит в Бостоне (США), Рублёв и Зверев обыграли Опелку и Шаповалова со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 10:3.

Таким образом, сборная Европы выиграла Кубок Лэйвера у сборной мира.

Турнир прошёл в четвёртый раз, три предыдущих раза также выиграла сборная Европы. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.