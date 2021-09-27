Москва, 27 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. По итогам торгов, 24 сентября нефть марки Brent подорожала на 1,05%, до $78,03 и, вероятно, рост продолжится, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Росту котировок способствовали глобальные перебои в производстве и сокращение запасов нефти в США. Участники рынка игнорировали любую негативную статистику и укрепление доллара.

Согласно последним данным Baker Hughes, количество буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе повысилось на 10 единиц, до 421 шт. Общее количество активных нефтегазовых вышек выросло на 9 единиц, до 521 шт.

Сегодня, 27 сентября, на торгах в Азии баррель нефти Brent подорожал до $79,48. Покупатели держат курс к уровню $80.

Он является психологическим уровнем не более. Основные цели для покупателей находятся выше в районе $82 и $86 за баррель.

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