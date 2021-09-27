Москва, 27 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала изменение формулы расчёта тарифов РЖД по показателю средней инфляции, сообщает РБК.

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Отмечается, что соответствующее предложение с проектом доклада президенту страны Владимиру Путину глава ведомства Максим Шаскольский направил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

Как пишет издание, документ вернули на доработку, поскольку необходимо продумать предложение по грузовому тарифу, а также рассмотреть возможность увеличения стоимости перевозки угля, металлов и удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи с одним или несколькими детьми до конца 2021 года смогут купить билеты по льготному тарифу в купейные вагоны поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих во внутригосударственном сообщении.

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