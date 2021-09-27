Ижевск, 27 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 27 сентября выявили 229 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 231 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 52 726 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 39 детей в возрасте до 14 лет и 62 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 110 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 42 468 человек. Скончались 1960 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 18 летальных случаев, накануне скончались также 18 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8298 жителей. Из числа получающих лечение 6804 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1580 человек — в состоянии средней степени тяжести, 373 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, полностью или частично перейдут на дистанционное обучение семь школ Игринского района Удмуртии. Данное решение связано с ростом числа случаев заражения коронавирусом и рекомендовано региональным управлением Роспотребнадзора.

Учащиеся 3−8 классов школ №1, 2, 3, 4, а также Кушьинской, Зуринской и Чутырской школ с 27 сентября по 10 октября переходят на дистанционное обучение.

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