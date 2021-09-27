Уфа, 27 сентября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Изменения в экологический кодекс Башкирии внесены в республике. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Цитата из м/ф «Это совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Экология

Сообщается, что эти изменения направлены на доступность и открытость сведений о загрязнении и состоянии окружающей среды.

«Экологический кодекс Республики Башкортостан дополнен новым понятием — «информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)» и регламентировать размещение таких сведений в открытых источниках. С принятием закона органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации, которые обладают информацией о состоянии окружающей среды, будут обязаны публиковать ее в открытом доступе», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Он также добавил, что экология является ключевой темой, которая очень волнует людей. При этом получать правдивые сведения о состоянии окружающей среды — это конституционное право каждого гражданина.

«При этом в настоящее время доступ к экологической информации имеет ограниченный круг ведомств и организаций. Для жителей промышленных мегаполисов это особенно актуально. Экологическая информация должна быть открытой», — подчеркнул Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в сфере экологии реализуются 12 приоритетных инвестиционных проектов на сумму 7,6 млрд рублей.