Кемерово, 27 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 27 сентября, за прошедшие сутки выявлено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 165 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 24, Новокузнецк — 24, Междуреченск — 15, Белово — 12, Прокопьевск — 11, Анжеро-Судженск — восемь, Осинники — восемь, Юрга — семь, Новокузнецкий МР — семь, Киселевск — шесть, Мыски — шесть, Калтан — пять, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Краснобродский — три, Гурьевский МО — три, Прокопьевский МО — три, Юргинский МО — три, Яшкинский МО — три, Беловский МО — два, Ижморский МО — два, Полысаево — один, Тайга — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 172 пациента выздоровели, шесть пациентов скончались.