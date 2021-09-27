Ульяновск, 27 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области будет сформирована новая точка привлечения туристов. Речь идёт о развитии отдыха на Волге, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам совещания по развитию акватории реки.

ИА REGNUM Волга

Глава Ульяновской области Алексей Русских, открывая обсуждение, назвал Волгу одним из «главных богатств» региона, которое «мы используем не полностью». Он напомнил, что ранее регион принимал более 300 судов, в настоящее время — менее 10.

«У региона большие перспективы и мы ставим перед собой масштабные задачи. Необходимо обеспечить регион современной транспортной речной инфраструктурой», — сказал Алексей Русских.

Говоря о планах и наращивании туристического потока, он выделил укрепление склонов, создание набережной и реконструкция портовых зон, формирование новых туристических маршрутов.

Речной туризм — одно из направлений национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В регионе отмечают, что Ульяновск включён в логистику круизных направлений на таких протяжённых маршрутах, как Москва — Самара, Москва — Астрахань, Нижний Новгород — Самара, Нижний Новгород — Саратов.

Кроме того, организованы круизные перевозки на короткие дистанции по маршрутам Ульяновск — Нижний Новгород, Ульяновск — Саратов.

Директор регионального Агентства по туризму Денис Ильин пояснил, что данной работе первоочередное внимание будет уделяться снижению цены для судоходных компаний:

«Второе направление — межрегиональные перевозки класса «Метеор». Мы провели переговоры с соседними регионами, обговорили возможность запуска по маршруту Казань — Ульяновск — Самара и в обратном направлении».

Ульяновская область в числе 25 регионов включена в межрегиональный туристический проект «Великий Волжский путь» с трёхдневной программой пребывания. Для реализации проекта в области планируется создание набережных и всей необходимой инфраструктуры.