Дербентский район, Дагестан, 27 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Дагестане увеличилось до пяти человек число погибших в крупной автоаварии, произошедшей 26 сентября в Дербентском районе. Ранее сообщалось о четверых погибших. Всего при столкновении трех автомобилей пострадали восемь человек, детей среди них нет, сообщили в региональном управлении МЧС.

Мвд.рф Авария

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 21:25 между населенным пунктом Мамедкала и городом Дагестанские Огни. На федеральной трассе «Кавказ» столкнулись с «КамАЗом» легковые автомобили «ВАЗ» и Mercedes

«В результате ДТП пострадало восемь человек из них пять человек скончались, детей среди погибших и пострадавших нет», сообщили в МЧС.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 26 сотрудников экстренных служб, в том числе 11 спасателей. В настоящее время причины и обстоятельства аварии устанавливаются.