Село Лазо, Приморский край, 27 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Приморье тигрица преследовала грибников — люди вынуждены были спасаться на дереве.

Wilma Verburg Амурский тигр

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Происшествие случилось около села Соколовка в Лазовском районе. Амурский тигр громко рычал, грибники от испуга залезли на дерево, где просидели 40 минут. На видео, опубликованном в региональных соцсетях, слышно как мужчины переговариваются, обсуждая полезет ли тигрица на дерево.

«Она точно не полезет? Это же кошка», — спрашивает один у другого.

Когда зверь ушел, парни спустились, и быстро покинули лесной массив.

Комментаторы пишут, что по деревьям могут лазить леопарды, тигры — нет.

Как сообщало ИА REGNUM, возле посёлка Теплоозёрск Облученского района Еврейской автономии заметили амурского тигра. Животное уже растерзало несколько овец.