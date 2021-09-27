Москва, 27 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. К переезду в новые города в Сибири, построить которые ранее предложил министр обороны России Сергей Шойгу, готова почти половина жителей страны. Это следует из данных опроса банка «Открытие», которые 27 сентября приводит РИА Новости.

В городе

Исследование проводилось в период с 22 по 24 сентября, и в нем принимало участие 1015 жителей РФ в возрасте 18−55 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Уточняется, что 7% опрошенных в среднем по России и 16% проживающих в Сибири заявили о «безусловной готовности» к переезду в такие города, и еще 41% респондентов заявил о переезде в них при наличии определенных условий.

При этом 29% участников опроса готовы переехать в новые города в случае, если им будет гарантирована работа и зарплата в два-три раза выше той, которая у них имеется в настоящее время. Ещё 12% интересно получить подъемные в размере 1 млн рублей, и 11% надеются на комфортные условия жизни и развитую инфраструктуру.

В то же время 44% респондентов из-за плохого климата и морозной погоды, 31% — из-за неудобного географического положения и 28% — из-за нежелания менять нынешнее место жительства не хотят жить в новых городах.

Также 40% участников опросов положительно отнеслись к идее строительства в Сибири новых городов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять новых крупных научно-промышленных и экономических центров.