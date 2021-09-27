Уфа, 27 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Понижение температуры воздуха до — 6 °C ожидается в Башкирии. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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Сообщается, что 28 сентября в республике ожидается дождь со снегом. Ночью и утром в некоторых районах на дорогах ожидается гололедица. Ночью ожидаются заморозки до — 6 °C, днем столбик термометра может подняться до +10°С.

29 сентября в регионе осадков не ожидается. Ночью также возможны заморозки — 6 °C, днем температура воздуха может прогреться до +9°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе создали штаб для решения проблем жителей в отопительный сезон.