Челябинск, 27 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Челябинской области индекс промпроизводства составил за январь — август уже 111%. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата по результатам своего экспресс-анализа.

Промышленность

Сильнее всех выросла добыча полезных ископаемых — на 34,5%. Обеспечение электроэнергией, газом и паром увеличилось на 10%.

Сфера обрабатывающих производств возросла на 9,3%, а сфера водоснабжения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений — на 0,4%.