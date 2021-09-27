Пекин, 27 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Компания Hyundai представила на авторынке Китая новый минивэн Custo. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Hyundai Hyundai Custo

Семиместный минивэн получил название в честь известного путешественника Жака Ива Кусто. Модель основана на одной «тележке» с Kia Carnival нового поколения.

Модель отличается обтекаемой формой кузова, большой решеткой радиатора, которая объединена с передней оптикой.

Габариты Hyundai Custo составляют: 4950×1850×1734 мм. При этом размер колесной базы равен 3 055 мм. Объём багажного отделения составляет 262 литра. При сложенных задних креслах вместимость багажника возрастает до 2 куб. м.

Моторная линейка новинки состоит из турбодвигателей на 1,5 и 2,0 л мощностью 170 и 236 л. с. соответственно. Моторы сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее Hyundai представил новый коммерческий фургон Staria Load, который заменит в модельном ряду марки модель iLoad.

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