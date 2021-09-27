Берлин, 27 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Шесть партий будет представлено в новом бундестаге по результатам выборов в Германии. Об этом 27 сентября сообщили в германском ЦИК после предварительного подсчёта результатов голосования со всех округов.

Basti93 Германия. Бундестаг

Всего в бундестаге будет 735 депутатов, наибольшее число мест получает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 206 мест. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 196 мест. Партия «Зелёные» получают 118 мест.

Свободная демократическая партия (СВДП) получила 92 места, «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 83 места, и меньше всех мест получила Левая партия — 39.

Для парламентского большинства необходимо будет 368 депутатов, поэтому ожидается, что будут сформированы коалиции большинства. Такие коалиции могут сформировать СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с «Зелеными» и СВДП (426 голосов), ХДС/ХСС с «Зелеными» и СВДП (406 голосов). Коалиция левых партий считается маловероятной, так как она может стать правящей партией лишь в случае, если никто из кандидатов в канцлеры не получит большинство голосов в бундестаге. До сих пор таких случаев в истории Германии не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одержала победу на парламентских выборах в ФРГ, получив наибольшее число голосов избирателей — 25,7%