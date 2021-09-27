Благовещенск, 27 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Африканская чума свиней обнаружена в девяти населённых пунктах Амурской области. Всего зафиксировано 23 случая, только один из них — в дикой природе, сообщается на странице управления ветеринарии региона в Instagram.

agurri Свиньи

Читайте также: Африканская чума свиней продолжает распространяться по Приамурью

«Наши граждане, к сожалению, способствуют разносу инфекции по территории области. Посты МВД постоянно фиксируют либо перевозку живых свиней и животноводческой продукции непосредственно с очагов АЧС. Мы постоянно проводим разъяснительную работу с населением, но продолжаем фиксировать такие факты», — отметил начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

В связи со вспышками АЧС умертвлены 3000 свиней. В местах, где выявляются очаги заражения, проводится дезинфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, два новых очага африканской чумы свиней (АЧС) были выявлены в Приамурье 27 сентября. Инфекция обнаружена в сёлах Костюковка (Свободненский район) и Симоновка (Шимановский район).