В Башкирии на трассе автомобиль насмерть сбил пешехода
Уфа, 27 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Пешеход скончался после наезда на него автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Сообщается, что вечером 26 сентября на 28 км автотрассы Уфа — Иглино — Красная Горка в Иглинском районе автомобиль «Kia Rio», под управлением 46-летнего жителя Уфы, наехал на 42-летнего мужчину.
Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия пешеход получил не совместимые с жизнью травмы.
«Со слов водителя, мужчина шёл по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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