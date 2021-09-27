Уфа, 27 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Пешеход скончался после наезда на него автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что вечером 26 сентября на 28 км автотрассы Уфа — Иглино — Красная Горка в Иглинском районе автомобиль «Kia Rio», под управлением 46-летнего жителя Уфы, наехал на 42-летнего мужчину.

Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия пешеход получил не совместимые с жизнью травмы.

«Со слов водителя, мужчина шёл по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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