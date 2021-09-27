Саратов, 27 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Саратовской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции ввели дополнительные ограничительные меры. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно документу, с 27 сентября до стабилизации эпидемиологической обстановки запрещается в Саратовской области проведение концертных, зрелищных мероприятий вне организаций культуры.

До 10 октября — под запретом работа детских игровых площадок и игровых комнат, расположенных в торгово-развлекательных центрах. Ограничивается реализация продукции на вынос, без предоставления посетителям посадочных мест, предприятиям общественного питания, функционирующих в зонах фуд-кортов в торговых центрах.

С 27 сентября по 10 октября работодателям необходимо перевести беременных сотрудников на удаленную работу.

ИА REGNUM напоминает, с 27 сентября все школы и учреждения дополнительного образования Саратова переходят на дистанционное обучение.

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