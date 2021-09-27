Пермь, 27 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Перми в очередной раз на торги выставили дворец спорта «Молот». Объект продается посредством публичного предложения. Начальная цена актива составляет 631,9 млн рублей, сообщает издание «Коммерсантъ».

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Цена объекта будет снижаться каждые три рабочих дня с шагом аукциона 5% — до 284,3 млн рублей.

Стоит отметить, что это уже третья попытка продать спорткомплекс. Первоначально дворец спорта выставили на торги 2 июля с начальной ценой 702,1 млн рублей. Однако аукцион приостановили из-за жалобы в антимонопольную службу. Впоследствии торги возобновили, но на конкурс не поступило ни одной заявки. Аукцион объявили повторно 13 августа с начальной ценой уже в 631,9 млн рублей. Однако и он был признан несостоявшимся из-за отсутствия покупателей.

Добавим, объект продают в рамках банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы».