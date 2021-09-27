Абакан, 27 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 в Хакасии идёт в штатном режиме, однако существенно снизились её темпы. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в республиканском министерстве здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Холодильник с вакциной «Гам-КОВИД-Вак»

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За сутки в Хакасии первым и вторым компонентами вакцинируют от 400 до 500 человек. Общее количество привитых от COVID-19 в регионе на сегодняшний день — 174 488 человек. Получил обе дозы вакцины, завершил вакцинацию 152 451 человек.

Как уточнили в минздраве, для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения Хакасии (322 тыс. человек). В настоящее время исполнение плана вакцинации составляет 53,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявили 20 893 носителя коронавируса.