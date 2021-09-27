Уфа, 27 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Тела двух человек обнаружили в ходе тушения пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Сообщается, что утром 27 сентября спасатели Ермекеевского района получили информацию о том, что в населенном пункте Средние Карамалы горит бревенчатый жилой дом 6×9 метров. По тревоге были подняты девять сотрудников спасательного ведомства на трех единицах техники.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы оперативно ликвидировали пожар.

Отмечается, что во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тела мужчины 1974 года рождения и предположительно женщины 1986 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.