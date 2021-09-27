Новотроицк, Оренбургская область, 27 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Новотроицке Оренбургской области 26 сентября возник пожар в общежитии. На его ликвидацию ушло примерно 40 минут, сообщает ГУ МЧС.

werner22brigitte Пожар

О дыме, который валил из окна комнаты общежития, диспетчерский центр проинформировали очевидцы. В тушении огня задействовали 11 человек и четыре едины спецтехники.

Как оказалось, горел диван. Незамедлительно было произведено дымоудаление и последовала ликвидация возгорания. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.